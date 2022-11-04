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خالد بن يحي مدربا جديدا للنادي البنزرتي

2022/11/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اعلن النادي البنزرتي يوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن توصله الى اتفاق مع المدرب خالد بن يحي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم الى نهاية الموسم الجاري خلفا للمدرب كريم التواتي.

وستكون المباراة الاولى للمدرب خالد بن يحي مع النادي البنزرتي امام الملعب التونسي يوم الاحد 6 نوفمبر الجاري في مركب الهادي النيفر بباردو لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويحتل النادي البنزرتي المركز السابع في المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط من تعادلين وهزيمتين.

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