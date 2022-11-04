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وفاة سجين بسجن المرناقية والنيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق..#خبر_عاجل

2022/11/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث أمني للكشف عن ملابسات وفاة سجين مودع بالسجن المدني بالمرناقية وهو أصيل جهة الملاسين غرب العاصمة، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي.

وأضافت النويوي في تصريح لموزاييك أنّ السجين تعرّض لنوبة تمّ إثرها نقله إلى مستشفى الرازي حيث تلقى العلاج ليعود على إثر ذلك إلى السجن، إلاّ أنّه أصيب بنوبة ثانيّة، تقرّر إثرها نقله إلى أحد المستشفيات غير أنّه توفي قبل وصوله إلى المستشفى، وذلك حسب المعطيات الأوّلية في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث التي باشرها أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، وما سيقدّمه تقرير الطب الشرعي.

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