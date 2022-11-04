عاجل: آخر تطورات قضية الاجنة غير مكتملة النمو..وهذا ما قرره القضاء في حق الطبيب صاحب العيادة..

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله انه تم اليوم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق طبيب صاحب عيادة طبية واقعة بالقرب من أحد شوارع مدينة بنزرت اين تم اكتشاف خمسة اجنة غير مكتملة النمو مساء الأربعاء الفارط .

وأضاف الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية ببنزرت ان التحريات لازالت متواصلة للكشف عما خفي من بقية ملابسات القضية .

يشار الى انه تم فتح بحث تحقيقي من اجل ” تعمد اسقاط حمل ظاهر في غير الصور القانونية واعدام واخفاء ما ثبتت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه ، ونقل واخفاء واتلاف جثة بقصد إخفاء موت صاحبها والمشاركة في ذلك “، طبقا للفصول 32و158و170و214،بحسب تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء لذات المصدر .

وكان قاضي التحقيق رفقة مساعد وكيل الجمهورية تحولا مباشرة عقب اخطارهما بالواقعة، على عين المكان اين تم معاينة وجود 5 جثث لاجنة مختلفة الاحجام وحديثة الولادة مجهولة النسب وملقاة ارضا ، فتم اجراء جملة من المعاينات والسماعات والاذن بنقل الاجنة الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة وعرضها على الطبيب الشرعي قصد التشريح ، بالتوازي مع الاذن بالاحتفاظ بطبيب صاحب العيادة الطبية التي تم اكتشاف الاجنة الخمسة غير بعيد عنها ،قبل سماعه اليوم واصدار بطاقة ايداع بالسجن في شانه ،وفق نفس المصدر .