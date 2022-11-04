رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة بقصر قرطاج ، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمان عبد الله الحميدي وذلك بحضور محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وأعلن عبد الرحمان عبد الله الحميدي عقب اللقاء، عن توقيع اتفاقية قرض لدعم التحول الاقتصادي في تونس بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي.

وأعرب المسؤول عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية قائلا، “إنه لقاء هام يبرز التحول الكبير الذي يجري في تونس من حيث تبني البرنامج الاقتصادي والتوافق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج الذي سيكون فاتحة للتحول الكبير الذي سيحدث في هذا البلد من حيث تحقيق المعدلات العالية وجلب الاستثمار الأجنبي”.

وتابع، في هذا الصدد، بالقول ، ” إن الزخم الذي سيكون في تنفيذ هذا البرنامج سيولده المستثمرون من الدول المختلفة وأيضا المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الدولية ” مثمنا “عمل تونس الدؤوب على تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي “،وفق تعبيره.

ولفت رئيس مجلس صندوق النقد العربي، إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية يعمل على دعم الصادرات التونسية” وأكد الحميدي، توفر القدرات الفنية والبشرية في تونس القادرة على تنفيذ هذا البرامج، معتبرا أن الوصول إلى توافق على برنامج الاصلاحات ليس بالأمر الهين والبسيط.

وأردف قائلا ، “ولكن القدرات الفنية في هذا البلد استطاعت أن تحمل هذا البرنامج الذي تم تصميمه وتبنيه من خلال المؤسسات التونسية لتتم الموافقة عليه من مؤسسة دولية مثل صندوق النقد الدولي”.

وأضاف، ” إن هذا الأمر نفخر به جميع ولذلك أنا أتيت إلى هذا البلد اليوم لتقديم الدعم على تنفيذ هذا البرنامج ولتقدير سواء كان دعم مالي أو إن كان دعم لما ستقوم به تونس في تنفيذ هذا البرنامج”.

وشكر المسؤول العربي، في الختام، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي ،على مجهوداته وعلى ما يقدمه بشأن تبادل التجارب والخبرات في اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية العربية.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن تونس خلال هذه الاجتماعات تقدم تجاربها في مجالات مختلفة سواء في التقنيات المالية أو في الشمول المالي أو في مجالات الاستقارار المالي.