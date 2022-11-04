نشرة متابعة: أمطار رعدية الليلة..

أمطار رعدية متوقعة خلال هذه الليلة بالشمال والوسط ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة بعدد من معتمديات الشمال مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة، وفق ما ورد في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي

وتكون شدة الرياح من أبرز العناصر الجوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات و المناطق الجنوبية، حيث تثير الرمال والأتربة كما تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية. والبحر شديد الاضطراب إلى هائج

وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 14 و19 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 19 و24 درجة ببقية المناطق.