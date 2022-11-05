متابعة للوضع الجوي: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل

تكون الاجواء، السبت، بمواصفات شتوية مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط، في حدود 14 بالمرتفعات، وبين 21 و26 بالجنوب.

ويتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال ومحليا الوسط ومن المنتظر ان تكون احيانا غزيرة ببنزرت ونفزة وطبرقة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.

وتتمثل ابرز العناصر الجوية في شدة الرياح بالمناطق الساحلية، أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالمرتفعات وبالجنوب أين تثير الرمال والأتربة، ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س. وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري باعتبار ان البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال.