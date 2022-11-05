في العاصمة : منحرف يروّج المخدرات بمحلّ لتصليح الأحذية..

إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة مفادها تعمد شخص الإتجار بالمواد المخدّرة “زطلة” بمحلّ معدّ لتصليح الأحذية، تم القبض على المظنون فيه وصاحب المحل وابنه، وبتفتيش ذي الشبهة عُثر بحوزته على 12 قطعة من مخدّر الزطلة ملفوفة داخل ورق أليمنيوم معدّة للبيع ومبلغ مالي قدره 91 دينار من عائدات الترويج.

وبمزيد التحرّي مع المعني إعترف بما نسب إليه وبإخفائه لقطعة من ذات المخدر بمنزله، وتم مداهمته إثر التنسيق مع النيابة العمومية أين عُثر بداخله على قطعة متوسطة الحجم من مخدّر “الزطلة” ، ميزان إلكتروني ، أدوات قص وهواتف جوالة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة وفق الإدارة العامة للأمن الوطني .