الرابطة المحترفة الأولى : الترجي الرياضي يحقق فوزه الثالث على التوالي ويتسلم لقب بطولة الموسم الماضي

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت على ضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 3 أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .

وجاءت أهداف الترجي الرياضي التونسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس من ثنائية للاعب محمد علي بن رمضان في الدقيقة 37 و الدقيقة 41 من ضربة جزاء، واللاعب المغربي صابر بوقرين في الدقيقة 53.

وسجل الترجي الرياضي فوزه الثالث على التوالي من ثلاث مقابلات محققا العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها منذ انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، ورافعا رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني، علما وأنّه خاض 3 مقابلات فقط ، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف اتحاد تطاوين عند 5 نقاط في المركز الرابع من فوز وحيد وتعادلين.

واقترنت مباراة اليوم باجواء احتفالية احيتها جماهير الترجي التونسي بملعب حمادي العقربي برادس . وتسلم الفريق بالمناسبة لقب بطولة الموسم الماضي 2021 – 2022 في كرة القدم.

كما تم بين شوطي المباراة الاحتفاء بالفروع المتوجة على الصعيدين الوطني والخارجي وجاب لاعبو فريق كرة اليد الميدان رافعين الكؤوس التي احرزوها في الفترة الماضية على غرار كأس تونس والبطولة الافريقيا للأندية والبطولة العربية التي أهلته للترشح لمونديال الأندية بالدمام السعودية، و الذي أنهاه الأحمر والأصفر في المركز الخامس.

يذكر أنّ لقب بطولة تونس في كرة القدم الذي تسلمه أبناء المدرب نبيل معلول هو اللقب رقم 32 في تاريخ الأحمر والأصفر، والسادس على التوالي.

كما تمّ بالمناسبة تكريم روح الفقيد عزيز زهير الرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي ( 2004 – 2007) الذي فقدته الساحة الرياضية في جويلية الماضي عن 69 سنة.

من جهة أخرى، وفي ذات الجولة، تمكن النجم الرياضي الساحلي من الفوز على ضيفه الهلال الرياضي الشابي بثلاثية نظيفة، تناوب على احرازها تباعا كل من لؤي بن حسين ( 47 دق) و زين الدين بوطمان ( 59 دق) و محمد الذوادي ( 67 دق).

وبهذه النتيجة عزز النجم الرياضي الساحلي صدارته في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من اربع مقابلات سجل خلالها 3 انتصارات وتعادل واحد .ويتقدم مؤقتا بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه الترجي الرياضي برصيد 9 نقاط ( 3 مقابلات) .

ويحتل هلال الشابة المركز السادس من 6 مقابلات برصيد 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل واربع هزائم.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى:

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 3

2-الترجي الرياضي 9 3 3 0 0 6 1

3–الملعب التونسي 5 3 1 2 0 5 3

-اتحاد تطاوين 5 5 1 2 2 3 6

5-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 9

6-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 8

7-النادي البنزرتي 2 4 0 2 2 3 7

8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0