الرابطة المحترفة الاولى – الجولة السادسة – دفعة اولى – نتيجتان والترتيب

في يلي نتيجتا المقابلتين اللتين جرتا اليوم في اطار الدفعة الاولى من الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى).

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي التونسي – اتحاد تطاوين 3-صفر

ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي – هلال الشابة 3 -صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 3

2-الترجي الرياضي 9 3 3 0 0 6 1

3–الملعب التونسي 5 3 1 2 0 5 3

-اتحاد تطاوين 5 5 1 2 2 3 6

5-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 9

6-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 8

7-النادي البنزرتي 2 4 0 2 2 3 7

8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0