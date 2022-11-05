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الرابطة المحترفة الاولى – الجولة السادسة – دفعة اولى – نتيجتان والترتيب

2022/11/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في يلي نتيجتا المقابلتين اللتين جرتا اليوم في اطار الدفعة الاولى من الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى).

ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي التونسي – اتحاد تطاوين 3-صفر

ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي – هلال الشابة 3 -صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 3
2-الترجي الرياضي 9 3 3 0 0 6 1
3–الملعب التونسي 5 3 1 2 0 5 3
-اتحاد تطاوين 5 5 1 2 2 3 6
5-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 9
6-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 8
7-النادي البنزرتي 2 4 0 2 2 3 7
8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

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