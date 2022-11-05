الرابطة المحترفة الثانية – المجموعة الاولى – النتائج والترتيب

اسفرت مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية) التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية.

– النادي البنبلي – مستقبل قابس 1-1

– شبيبة القيروان – مستقبل وادي الليل 2-1

– مستقبل المحمدية – امل جربة ميدون 0-0

– النادي القربي – امل الرقبة بتطاوين 2-1

– النجم الرادسي – جندوبة الرياضية 1-0

– مستقبل المرسى – اولمبيك مدنين 3-1

الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 7 3

–النادي القربي 7 3

3-جندوبة الرياضية 4 3

–مستقبل المرسى 4 3

5-امل جربة 3 3

-مستقبل المحمدية 3 1

7-مستقبل قابس 2 2

-النادي البنبلي 2 3

9-الامل الرياضي بالرقبة 1 2

–مستقبل وادي الليل 1 2

11-النجم الرادسي 0 1

–اولمبيك مدنين 0 1