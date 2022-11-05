الرابطة المحترفة الثانية – المجموعة الاولى – النتائج والترتيب

اسفرت مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية) التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية.
– النادي البنبلي – مستقبل قابس 1-1
– شبيبة القيروان – مستقبل وادي الليل 2-1
– مستقبل المحمدية – امل جربة ميدون 0-0
– النادي القربي – امل الرقبة بتطاوين 2-1
– النجم الرادسي – جندوبة الرياضية 1-0
– مستقبل المرسى – اولمبيك مدنين 3-1
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 7 3
–النادي القربي 7 3
3-جندوبة الرياضية 4 3
–مستقبل المرسى 4 3
5-امل جربة 3 3
-مستقبل المحمدية 3 1
7-مستقبل قابس 2 2
-النادي البنبلي 2 3
9-الامل الرياضي بالرقبة 1 2
–مستقبل وادي الليل 1 2
11-النجم الرادسي 0 1
–اولمبيك مدنين 0 1