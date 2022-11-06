الرابطة المحترفة الاولى – الجولة السادسة – النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد
المجموعة الاولى
6 نوفمبر 2022
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النادي البنزرتي 1-3
5 نوفمبر 2022
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي التونسي – اتحاد تطاوين 3-صفر
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي – هلال الشابة 3 -صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 3
2-الترجي الرياضي 9 3 3 0 0 6 1
3–الملعب التونسي 5 4 1 2 1 5 4
-اتحاد تطاوين 5 5 1 2 2 3 6
-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 9
-النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 4 7
7-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 8
8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الثانية
6 نوفمبر 2022
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل سليمان 2-2
في ملعب باجة
الاولمبي الباجي – نجم المتلوي 3-1
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- اتحاد بن قردان 9 4 3 0 1 4 1
2-الاولمبي الباجي 8 6 2 2 2 6 5
3-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1
4-مستقبل سليمان 6 5 1 3 1 2 3
5-مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 2
-اولمبيك سيدي بوزيد5 4 1 2 1 4 1
7-نجم المتلوي 2 5 0 2 3 2 7
-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0