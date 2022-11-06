الرابطة المحترفة الاولى – الجولة السادسة – النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد

المجموعة الاولى

6 نوفمبر 2022

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النادي البنزرتي 1-3

5 نوفمبر 2022

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي التونسي – اتحاد تطاوين 3-صفر

ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي – هلال الشابة 3 -صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 3

2-الترجي الرياضي 9 3 3 0 0 6 1

3–الملعب التونسي 5 4 1 2 1 5 4

-اتحاد تطاوين 5 5 1 2 2 3 6

-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 9

-النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 4 7

7-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 8

8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

6 نوفمبر 2022

في ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل سليمان 2-2

في ملعب باجة

الاولمبي الباجي – نجم المتلوي 3-1

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- اتحاد بن قردان 9 4 3 0 1 4 1

2-الاولمبي الباجي 8 6 2 2 2 6 5

3-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1

4-مستقبل سليمان 6 5 1 3 1 2 3

5-مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 2

-اولمبيك سيدي بوزيد5 4 1 2 1 4 1

7-نجم المتلوي 2 5 0 2 3 2 7

-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0