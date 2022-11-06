الرابطة المحترفة الثانية : حمام الانف يصعد الى الصدارة صحبة القوافل

صعد نادي حمام الانف اليوم الاحد الى المركز الاول اثر فوزه على الترجي الجرجيسي بهدف نظيف في المباراة التي دارت خارج قواعده لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

ويدين فريق الضاحية الجنوبية بهذا الانتصار الى لاعبه فراس السكوحي الذي احرز هدف الفوز في الدقيقة 15 ليصبح في رصيده 7 نقاط من مجموع 3 مباريات بالتساوي مع قوافل قفصة التي قفزت هي الاخرى الى الصدراة بتفوقها على شبيبة العمران بهدف لهيثم بن مباراك في الدقيقة 77

وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة التي جرت يومي السبت والاحد //

الاحد 6 نوفمبر 2022

المجموعة الثانية

الترجي الجرجيسي – نادي حمام الانف 0-1

سبورتينغ بن عروس – الملعب الصفاقسي 0-1

قوفل قفصة – شبيبة العمران 1-0

الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين 2-2

امل جربة – مكارم المهدية 0-2

الترتيب

1- نادي حمام الانف 7 3

— قوافل قفصة 7 3

3- القلعة الرياضية 6 2

–هلال مساكن 6 2

5-مكارم المهدية 4 3

6-الترجي الجرجيسي 3 3

-شبيبة العمران 3 3

-سبورتينغ بن عروس 3 3

-الملعب القابسي 3 3

-الملعب الصفاقسي 3 3

11-جمعية جربة 1 3

12-س.المكنين 0 2

المجموعة الاولى

السبت 5 نوفمبر 2022

– النادي البنبلي – مستقبل قابس 1-1

– شبيبة القيروان – مستقبل وادي الليل 2-1

– مستقبل المحمدية – امل جربة ميدون 0-0

– النادي القربي – امل الرقبة بتطاوين 2-1

– النجم الرادسي – جندوبة الرياضية 1-0

– مستقبل المرسى – اولمبيك مدنين 3-1

الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 7 3

–النادي القربي 7 3

3-جندوبة الرياضية 4 3

–مستقبل المرسى 4 3

5-امل جربة 3 3

-مستقبل المحمدية 3 1

7-مستقبل قابس 2 2

-النادي البنبلي 2 3

9-الامل الرياضي بالرقبة 1 2

–مستقبل وادي الليل 1 2

11-النجم الرادسي 0 1

–اولمبيك مدنين 0 1