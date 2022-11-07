دوري أبطال أوروبا: نهائيان مبكران في قرعة دور الستة عشر



سُحبت اليوم، بمدينة نيون السويسرية قرعة منافسات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022 – 2023.

وأسفرت نتائج القرعة عن قمة تجمع بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنقليزي، في سيناريو مكرر لنهائي نسخة العام الماضي، والذي حسمه ريال مدريد لصالحه بهدف دون مقابل، كما وضعت القرعة بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في تكرار للمباراة النهائية لموسم 2019 – 2020، والتي فاز فيها الفريق الألماني.

وفي بقية المواجهات، يلتقي ميلان الايطالي وتوتنهام هوتسبير الإنقليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنقليزي، وإنتر ميلانو الإيطالي مع بورتو البرتغالي، بينما سيخوض مانشستر سيتي الإنقليزي اختبارا أمام لايبزيغ الألماني، ويلعب نابولي الإيطالي المتوهج هذا الموسم مع نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، ويواجه بنفيكا البرتغالي كلوب بروج البلجيكي.

وتلعب مواجهات دور الـ16 على مباراتين، بنظام الذهاب والإياب، حيث سيخوض الفريق المتصدر، جولة الإياب على ملعبه.

وحددت مواعيد مباريات ثمن النهائي، لتقام لقاءات الذهاب أيام 14، و15، و21 و22 فيفري المقبل، أما جولة الإياب، فستقام مبارياتها أيام 7، و8، و14 و15 مارس المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد ألغى نظام الهدف الاعتباري “قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين” منذ الموسم الماضي، وبالتالي فإنه إذا انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموعهما، سيذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، بصرف النظر عن الأهداف المسجلة خارج الأرض، وفي حال فشل أي منهما في تغيير النتيجة خلال الشوطين الإضافيين، فسيذهبان لركلات الترجيح للفصل بينهما.