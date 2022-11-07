العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والكنام تنتهي يوم 31 ديسمبر والنقابة لم تتلق دعوة لتجديدها

أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الاثنين، ان العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتامين على المرض الكنام، تنتهي يوم 31 ديسمبر 2022.

واضافت، في بلاغ لها، ان النقابة لم تتلق إلى حد اليوم، أية دعوة من الجهات المسؤولة، لتجديد الاتفاقية بما يضع الصيادلة والمواطنين في حالة من الضبابية.

وشدد المكتب الوطني للنقابة على انفتاحه لإنطلاق المفاوضات من أجل صياغة اتفاقية جديدة تستجيب أكثر لمتطلبات “المرحلة”.

وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد اتفق مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 27 ديسمبر 2021 على تمديد الاتفاقية القطاعية بين الصندوق والصيدليات الخاصة.

وتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2021 وإلى غاية 31 ديسمبر 2022.