تعنيف امرأة داخل مركز أمن..ومواطنون يحتجون..

نفذت صباح اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 مكونات المجتمع المدني بقصيبة المديوني من ولاية المنستير وقفة احتجاجية أمام مركز الأمن الوطني بالجهة على خلفية تعنيف مواطنة وهي معلمة ذهبت يوم الجمعة الفارط الى مركز الأمن بقصيبة المديوني لتغيير بطاقة تعريفها الوطنية ليتم على اثر نقاش حاد بينها وبين اعوان الامن تعنيفها وسحلها واحتجازها لمدة 4 ساعات ونصف من قبل 3 اعوان وفق ما أفاد به منير حسين عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

وأضاف حسين في تصريح للديوان اف ام أن الاعوان ضغطوا على المرأة وزوجها للامضاء على محضر البحث والاعتراف باعتدائها على الاعوان مع الادعاء بأنها تعاني من اضطرابات نفسية مشيرا الى أنه سيتم عرضها صباح الغد فى حالة تقديم أمام أنظار النيابة العمومية بالمنستير.

واشار الى أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية طالبوا بتحقيق جدي فى الحادثة وتحميل المسؤولية لمن قام بتعنيفها والتصدي لسياسة الافلات من العقاب مع المطالبة بالتمسك بأمن جمهوري.