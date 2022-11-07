بورصة تونس تنهي مداولات الإثنين على تراجع بنسبة 0،08 بالمائة

أقفلت بورصة تونس، مداولات حصة، الإثنين، على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،08 بالمائة عند مستوى 8222،15 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 9 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم ” بي هاش للإيجار المالي” قائمة الارتفاعات، ليتطور بنسبة 3،6 بالمائة (2د)، متبوعا بسهم ” تلنات القابضة ” الذي ارتفع بنسبة 3،5 بالمائة (7،450د).

وفي المقابل، تراجع سهم ” السكنى” بنسبة 4،2 بالمائة (2،500د)، متبوعا بسهم الشركة التونسية للبلور الذي انخفض بنسبة 4،2 بالمائة (9،200د).

واستأثر سهم بنك الوفاق الدولي بأكبر حجم تداول ليبلغ قيمة 2،8 مليون دينار، ما يعادل 32 بالمائة من الحجم الجملي للتداول خلال الحصة، علما وأن السهم سجل تراجعا بنسبة 2،2 بالمائة (6،800د).