غدا الثلاثاء انطلاق تسجيل حصص التعبير المباشر للحملة الانتخابية بمقر التلفزة التونسيّة

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّ تسجيل حصص التعبير المباشر للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 20222، تنطلق غدا الثلاثاء بمقرّ مؤسّسة التلفزة التونسيّة.

وأفادت الهيئة في إعلام أصدرته اليوم الاثنين، بأنّ انطلاق حصص التعبير المباشر يتنزّل في إطار استعداداتها لمرحلة الحملة الانتخابية، التي تنطلق وفق الرزنامة المعلن عنها سابقا يوم 25 نوفمبر الجاري.

وكانت مختلف الجوانب المتعلقة بتسجيل المترشحين للانتخابات التشريعيّة لحصص التعبير الحر في كنف المساواة، أبرز محاور جلسة عمل جمعت الاربعاء الماضي (2 نوفمبر) رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بالمكلفة بتسيير التلفزة الوطنية عواطف دالي، والمكلفة بالتنسيق العام بالإذاعة التونسية سامية فطحلي والوفد المرافق لهما.

وتدارس الحاضرون، خلال جلسة العمل، برنامج انطلاق تصوير حصص التعبير الحر من قبل التلفزة الوطنية، بالإضافة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالجانبين المادي واللوجستي لهذه العملية وضبط مجال تدخل كل طرف، والاستعدادات المتصلة ببعث المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات التشريعيـة القادمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، والحملة التحسيسية الخاصة بالحث على التصويت.

يشار إلى أنّ هيئة الانتخابات كانت اعلنت عن قبول 1058 مطلب ترشّح للانتخابات المقبلة، تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.

يذكر أن الحملة الانتخابية، ستنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، وستكون أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.