كرة اليد:دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي في الحمامات



تقرر اجراء مباراة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي في اطار الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد في القاعة المغطاة بالحمامات و ذلك يوم السبت 12 نوفمبر الجاري دون حضور الجمهور .

وفي ما يلي بقية برنامج ذات الجولة الخامسة ذهابا:

السبت 12 نوفمبر 2022

قاعة الحمامات س 17 و 30 دق

الترجي الرياضي-النادي الافريقي

قاعة قصور الساف س 16

ن.ك.اليد بقصور الساف-نادي ساقية الزيت

قاعة اولمبي سوسة س17

النجم الساحلي-جمعية الحمامات

قاعة بني خيار س16

بعث بني خيار-ن.ك. اليد بجمال

قاعة المهدية س 17

مكارم المهدية-سبورتينغ المكنين

قاعة طبلبة س16

نسر طبلبة-النادي الهلالي