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رايو فايكانو يقلب تأخره ليفوز 3-2 على ريال مدريد

2022/11/08 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قلب رايو فايكانو تأخره ليفوز 3-2 على ضيفه ريال مدريد يوم الاثنين ليفشل حامل لقب بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم في استعادة الصدارة بعد غيابه عن الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 34 نقطة متقدما بنقطتين على ريال مدريد وبعشر نقاط على أتليتيكو مدريد.

وبفوزه الثالث على التوالي قفز رايو إلى المركز الثامن ويتأخر بنقطتين عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وافتتح رايو التسجيل بعد خمس دقائق عندما هز لاعب الوسط سانتي كومسانا الشباك من داخل منطقة الجزاء لكن ريال مدريد انتفض لينتزع التقدم في غضون أربع دقائق.

وأدرك الكرواتي لوكا مودريتش التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد سقوط ماركو أسينسيو، ومنح إيدر ميليتاو التقدم للفريق الضيف بضربة رأس.

لكن المهاجم ألفارو جارسيا أدرك التعادل لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول.

وحصل رايو على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد لمسة يد على المدافع داني كاربخال، وتصدى الحارس تيبو كورتوا للركلة التي سددها أوسكار تريخو لكن الحكم أمر بإعادة التنفيذ بسبب تحرك حارس ريال عن خط المرمى.

ونجح تريخو في التسجيل من المحاولة الثانية ليمنح رايو الفوز.

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