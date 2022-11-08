اخر تطورات حادثة ذبح شاب لوالدته..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الشرطة العدلية بالبحيرة بالاحتفاظ بشاب يشتبه في تورطه في قتل والدته ذبحا بواسطة سكين فجر أمس داخل منزل العائلة بجهة العوينة.

وتفيد الأبحاث الأولية أن المشتبه به يعاني منذ فترة من بعض الاضطرابات النفسية مما أدى الى توتر علاقته ببعض أفراد عائلته، ومن بينهم والدته الى أن تجدد الخلاف بينهما فجر أمس لأسباب لا تزال مجهولة عمد اثرها الى ذبحها بواسطة سكين مما ادى الى وفاتها على عين المكان.

ورغم تحصن المشتبه به بالفرار الا أنه تم ضبطه وايقافه والاحتفاظ به على ذمة البحث وفق ما اوردته موزاييك.