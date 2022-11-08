يروج “الزطلة” على متن دراجة نارية..!

إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية لفرقة الشرطة العدلية بالحمامات مفادها تعمّد نفر ترويج المواد المخدّرة مستغلا في ذلك دراجته النارية لنقل المخدّرات بين مدينتي نابل والحمامات.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة ومركز الأمن الوطني بالحمامات، بتكثيف التحريات أمكن بعد نصب كمين ضبط المظنون فيه وشاب آخر على متن الدراجة النارية، بتفتيش صاحب الدراجة عُثر بحوزته على قطعة متوسطة الحجم من مخدّر الزطلة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية ، أذن بالإحتفاظ بهما من أجل “مسك واستهلاك وترويج مواد مخدرة” والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.