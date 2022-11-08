إيقاف مترشّحة للتشريعية من أجل دفع 20 دينارا لشراء تزكيات..وهذه التفاصيل..

كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الثلاثاء عن إحالة 6 ملفات تتعلق بتجاوزات في جمع التزكيات و توظيف الإدارة على القضاء للبت فيها .

وقال المنصري في تصريح لاذاعة الديوان اف ام انه تم ايقاف مترشحة في القيروان من أجل توزيع أموال لشراء تزكيات و دفع مبلغ مالي قدره عشرون دينارا فيما سجلت الهيئة بعض العشرات من التجاوزات التي لا تعد كبيرة حسب تعبيره.

وأفاد أن الهيئة اتفقت مع النيابة العمومية على تخصيص مساعد في كل محكمة ابتدائية لمتابعة الجرائم الانتخابية مع احداث دوائر خاصة بالنظر في الجرائم الانتخابية.