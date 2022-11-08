“سليانة: وقفة إحتجاجية لصغار الفلاحين أمام مقر الولاية للمطالبة بما أسموه “حقّ النفاذ للأرض

نفّذ عدد من ممثلي المجتمع المدني بمعتمدية الكريب ومنطقتي الأقصاب والأخوات من معتمدية قعفور، وعدد من ممثلي تنسيقية صغار الفلاحين بدون أرض، اليوم الثلاثاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بما أسموه “حقّ النفاذ للأرض”.

وذكر عضو تنسيقية صغار الفلاحين بدون أرض بسليانة، وليد الحميدي، في تصريح لـ”وات”، أن المحتجّين يطالبون بتمكين صغار الفلاحين من حقّ النفاذ للأرض في شكل شركات أهلية أو تصوّر آخر تطرحه الدولة، علما أن رؤيتهم مخالفة لرؤية الاتحاد الجهوي للشغل، وفق قوله.

وأضاف أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة حول مقترح الجهة في إعادة هيكلة الأراضي الدولية، سيما وأنّ ولاية سليانة تمتلك رصيدا هامّا من الأراضي الدولية الفلاحية بالخصوص في معتمديات شمال الولاية.

من جهته، أشار عضو تنسيقية فلاحي الأقصاب والأخوات من أجل النفاذ للأرض، أكرم الأبيض، إلى عدم إيجاد حلول بعد في ما يعرف بقضية المصير رغم عقد لقائين مع وزير أملاك الدولة أخرهما منذ أسبوعين تقريبا، مطالبا بضرورة توزيع الأراضي الدولية بصفة عادلة وتعديل القوانين لتمكينهم من الأرض في شكل شركات أهلية أو تعاضديات أو مقاسم شبان.

وذكر أن متساكني منطقة الأقصاب من معتمدية قعفور نفذوا خلال شهر فيفري المنقضي سلسلة من التحركات الاحتجاجية، ودخلوا في اعتصام مفتوح في ضيعة “المصير” تعبيرا عن رفضهم لتواصل استغلال المستثمر للضيعة الشاسعة، التي تمسح في حدود 798 هكتارا وتحتوي عددا هامّا من الأشجار المثمرة، في منطقة ريفية تعجّ بالمعطلين عن العمل، وتنديدا بطرد 26 عاملا بالضيعة.

من جانبه، قال الناشط بالمجتمع المدني، فوزي السعدي، إن مكونات المجتمع المدني بالجهة تساند تنسيقية صغار الفلاحين بدون أرض في تحركاتهم السلمية للمطالبة بحقهم في الأرض، داعيا إلى إعادة هيكلة الأراضي الدولية بصفة قانونية وتطبيق القانون على المستثمرين الذين لا يحترمون كراس الشروط.