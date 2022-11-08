كاس العالم 2022 : رونالدو منزعج لعدم تواجد الشاب اندريك فيليبي في تشكيلة البرازيل

أعرب الظاهرة البرازيلية رونالدو دي ليما عن انزعاجه من عدم استدعاء اللاعب الشاب, إندريك فيليبي مهاجم نادي بالميراس لقائمة المنتخب البرازيلي التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن تيتي مدرب المنتخب البرازيلي يوم أمس الاثنين,عن قائمة اللاعبين التي ستشارك في مونديال قطر و التي شهدت غياب روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول رغم أنه استعاد جزءا كبيرا من مستواه هذا الموسم.

وفي الوقت الذي تعرض فيه تيتي لانتقادات لاذعة بسبب استبعاد فيرمينو وغابرييل باربوسا, اعتبر الظاهرة رونالدو أن اللاعب الذي تعرّض للظلم هو إندريك فيليبي صاحب 16 عاما, الذي تتصارع العديد من الاندية الكبيرة على التعاقد معه, على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

وقال رونالدو دي ليما في تصريحات اعلامية “إنهم يشتكون من غياب “غابيغول (باربوسا), لكن إذا تطلب الأمر أن استدعي لاعب, فسوف اختار إندريك”.

وتابع “أعتقد أن فتى يتمتع بمستقبل واعد وهو يلعب بالفعل كمحترف، كانت لتكون تجربة مثيرة بالنسبة له وللمنتخب الوطني”.

وأنهى رونالدو حديثه “إنه شيء يتكرر مؤخرا في منتخب البرازيل (يقصد استبعاد المواهب), في مونديال جنوب إفريقيا 2010 لم يقم دونغا باستدعاء نيمار. ولكن في عام 1994 استدعاني باريرا “.