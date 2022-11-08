مونديال 2022: مدرب منتخب الدنمارك يعلن عن تشكيلة تضم 21 لاعبا

أعلن كاسبر هيولماند مدرب المنتخب الدنماركي، امس الاثنين ، عن تشكيلة تضم 21 لاعبا فقط استعداد لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر التي تنطلق في 20 نوفمبر الحالي، بينهم كريستيان إريكسن، مع الإبقاء على خمسة أسماء للانضمام لاحقا.

ومن المفترض أن يعلن هيولماند عن التشكيلة الكاملة الفترة المقبلة، أي حتى موعد سفر المنتخب إلى قطر لخوض النهائيات، وفق ما أفاد به المدرب امس في كوبنهاغن.

وأشار مدرب المنتخب الدنماركي الذي وصل لنصف نهائي كأس أمم أوروبا صيف 2021، إلى أن هناك ما بين 10 إلى 12 لاعبا يتنافسون على المراكز الخمسة المتبقية.

وخلت قائمة الـ21 لاعبا من أي مفاجآت مع تواجد جميع الركائز المؤثرة تقريبا، باستثناء مهاجم لايبزيغ الألماني يوسف بولسن، ومدافع ليستر سيتي الإنجليزي يانيك فيستيغارد، اللذين سينتظران خلال الأيام المقبلة لمعرفة مصيريهما.

وسيكون قائد منتخب الدنمارك سايمون كاير (121 مباراة دولية ) الأكثر خبرة دولية في تشكيلة المدرب هيولماند .

وتبدأ الدنمارك مشوارها في النهائيات ضد تونس في 22 نوفمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا حاملة اللقب وأستراليا.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى كل من كاسبر شمايكل (نيس الفرنسي)، أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين الألماني).

وفي خط الدفاع: سيمون كاير (ميلان الإيطالي)، أندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني)، يواكيم مايهلي (أتالانتا الإيطالي)، ينس ستريغر لارسن (طرابزون سبور التركي)، يواكيم أندرسن (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيكتور نلسون (غلطة سراي التركي)، راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد الإنجليزي)، دانيال فاس (بروندبي الدنماركي).

وفي الوسط: ماتياس ينسن (برنتفورد الإنجليزي)، توماس ديلايني

(إشبيلية الإسباني)، كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بيار إميل

هويبيرغ (توتنهام الإنجليزي).

وفي الهجوم: يسبر ليندستروم (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، مارتين برايثوايت (سيلكيبورغ)، كاسبر دولبرغ (إشبيلية الإسباني)، أندرياس كورنيليوس (أف سي كوبنهاغن الدنماركي)، أندرياس سكوف أولسن (بروج البلجيكي)، ميكل دامسغارد (برنتفورد الإنجليزي)، يوناس ويند (فولفسبورغ الألماني