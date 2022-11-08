سليانة : استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 333 هكتارا ببوعرادة

إسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة اليوم الثلاثاء عقارفلاخيا دوليا يمسح قرابة 333 هكتارا، كائنا بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية وذلك وفق ما ذكره المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة،وليد الضيف

وأضاف الضيف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الأرض الفلاحية الدولية هي جزء من شركة الأحياء والتنمية الفلاحية” التضامن 1″ لافتا إلى أن عملية الاسترجاع جرت بحضور كافة الأجهزة الإدارية والأمنية .

وذكر انه تم ّ التسليم الفوري للعقار المسترجع لفائدة ديوان الأراضي الدولية للتعهد الوقتي إلى حين إعادة توظيفها لاحقا