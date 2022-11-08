المنستير: رفع تحجير السفر عن والديْ طفلة اجتازت الحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا



قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، اليوم الثلاثاء، رفع تحجير السفر على والدي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت اجتازت الحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا خلال عملية هجرة غير نظامية، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح لـ”وات”.

وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قرر سابقا وبطلب من النيابة العمومية تحجير السفر على والدي الطفلة المذكورة حفاظا على نجاعة البحث في خصوص جريمتي إهمال شؤون قاصر واجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما قرر القضاء الايطالي اليوم تأجيل النظر في وضعية هذه الطفلة إلى الأسبوع المقبل، حسب ذات المصدر القضائي.