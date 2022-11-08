في حي النصر: إيقاف فتاتين أجنبيّتين من أجل بيع الخمر خلسة وترويج المقويات الجنسية..

توفرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني برياض النصر، من ولاية أريانة، مفادها اندماج فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية جنوب الصحراء، في بيع الخمر خلسة بشقتها بحي النصر للجالية الإفريقية المقيمة بالجهة.

ووفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطنين، فقد تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، وبالتنسيق مع النيابة العمومية وقعت مداهمة منزل المظنون فيها أين تم القبض عليها وفتاة أخرى تحمل الجنسية ذاتها.

وبتفتيش الشقة عُثر على علب جعة وقوارير خمر ومنتجات من المقويات الجنسية وواقيات ذكرية ومبلغ مالي قدره 280 دينار .

وبالتحري معهما اعترفتا بما نسب إليهما، تم الإحتفاظ بهما بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.