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منور الصغير يكشف أسباب فقدان “البطاطا”..

2022/11/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري منور الصغير،اليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022 إن السبب وراء فقدان البطاطا واشتعال أسعارها بالأسواق، هو عدم تخزينها في الابان عند الانتاج على اثر الاجراءات التي تم اتخاذها في اطار حملة مقاومة الاحتكار.

وأوضح الصغير أن المتدخلين بمجال التخزين أبدوا تخوفا من هذه الاجراءات وتراجعوا عن التخزين رغم تشجيع الدولة في المقابل للمخازن.

وتابع المتحدث في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن الفلاح اضطر الى تخزين البطاطا بطريقة تقليدية تحت التراب الا أن جزءا كبيرا منها تعرّض الى التعفّن الأمر الذي أدى الى نقص كبير في هذه المادة الاستهلاكية والى تسجيل ارتفاع حاد في سعرها.

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