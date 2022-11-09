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لسعد اليعقوبي يفتح النار على وزارة التربية..#خبر_عاجل

2022/11/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

انتقد كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك بلاغ وزارة التربية الذي اكّدت فيه انها ستكون مضطرّة للتخلّي عن المربّين النواب في صورة عدم عودتهم الى العمل.

وقال اليعقوبي.. “هذا البلاغ يستوجب المحاكمة…دولة تفرض عقود العبودية وتُهدّد الرافضين بالحرمان من الحق في العمل …هذه الممارسات غابت حتي في الانظمة الدكتاتورية…سؤال لصاحب البيان علي فرضية أن الحاجة للعمل والخوف من بشع دكتاتورية بيانكم عاد كل المعنيين الى العمل أو أغلبهم.

هل تصوّرتم ما قد يحصل من ضرر لأجيال بأكملها لو عاملكم العائدون قسرا الى العمل بعقود العبودية ومارسوا معكم ممارسة تليق ببيانكم…هل اديتم الرسالة التربوية المرجوة من العبيد ؟؟؟ كم انتم فاشلون بل كم انتم لا انسانيون (مع احترامي لكل الرافضين لعقود العبودية فهم درس في كسر قيودها).

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