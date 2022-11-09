جيمس لاعب إنجلترا سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة في الركبة

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء أن ريس جيمس ظهير أيمن منتخب إنجلترا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب إصابة في الركبة وذلك قبل يوم واحد من إعلان المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلته النهائية للبطولة.

وتعرض المدافع البالغ من العمر 22 عاما، والذي خاض 15 مباراة دولية، لهذه الإصابة خلال مشاركته مع تشيلسي أمام ميلان في رابطة أبطال أوروبا الشهر الماضي. وقال جراهام بوتر مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن جيمس يشارك فقط في تدريبات خفيفة. وأضاف عن برنامج تعافي جيمس “لا توجد معجزات للأسف.

“حالته تتحسن .. قام ببعض تمرينات الجري الخفيفة لكن لا يوجد تحديث جديد بشأن تعافيه”. وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام إيران في 21 نوفمبر.