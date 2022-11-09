هذا ما قررته المحكمة الإدارية بخصوص الطعون المقدمة في الترشحات للتشريعية..#خبر_عاجل

قضت الدوائر المركزية الابتدائية بالمحكمة الإدارية بإلغاء قرار هيئة الانتخابات القاضي برفض ترشح الناشط السياسي حاتم بولبيار للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر القادم.

كما قضت الدوائر المركزية الابتدائية بالرفض شكلا بخصوص ثلاثة طعون رفعها مترشحون للانتخابات التشريعية وبالرفض ” أصلا” بخصوص خمسة طعون.

ومن جهة ثانية، فقد قضت الدوائر الجهوية بالرفض ” شكلا” لـ 28 طعنا مع القبول “أصلا” بخصوص طعنين تم رفعهما بالقصرين والمنستير.

وبالنسبة للقصرين، فقد تقرر الغاء قرار هيئة الانتخابات برفض مترشح باعتبارها لم تثبت أنه من ذوي السوابق للعدلية.

كما تقرر إلغاء قرار هيئة الانخابات رفض ترشح بالمنستير بعد أن ثبت للمحكمة أن المترشح يترأس جمعية خارج الدائرة للانتخابية التي ترشح عنها وفق موزاييك.