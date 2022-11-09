نقابة الأساسي تتحدى وزارة التربية وتصعد..#خبر_عاجل

دعت النقابة العامة للتعليم الأساسي في بيان لها اليوم الأربعاء كافة منظوريها إلى تنفيذ وقفات احتجاجية حضورية بكافة المدارس الابتدائية بساعتين من الثامنة إلى العاشرة صباحا بداية من يوم السبت 12 نوفمبر 2022.

وأفادت في البلاغ ذاته أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 18 نوفمبر وذلك ردا على بلاغ وزارة التربية الصادر أمس والذي دعت فيه النواب إلى قبول عقود العمل التي تم تقديمها والالتحاق بالتدريس في أجل أقصاه 10 نوفمبر او سيتم الاستغناء عن خدماتهم والذي اعتبرته نقابة التعليم الأساسي ”تهديدا”.

ويذكر أن وزارة التربية أعلنت أمس أنها تولّت إرسال عقود تسوية لوضعية حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها.

ونبهت الوزارة في بلاغ لها المعلمين انه بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.

ويأتي هذا، تبعا لما اعتبرته الوزارة “تواصل الدعوة إلى مقاطعة الدروس بالمدارس الابتدائية والتي ترتّب عليها حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقّهم في التعليم”.