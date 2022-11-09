نابل: تحسن المؤشرات السياحية بالجهة منذ مطلع السنة الجارية

كشف المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة ياسمين الحمامات، خالد قلوعية، عن تحسن المؤشرات السياحية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى شهر أكتوبر الفارط، بعد تحقيق زيادة ب74،3 بالمائة في عدد السياح الوافدين الذين فاق عددهم 543 ألفا مقابل 311 ألف حريف خلال نفس الفترة من السنة الفارطة

وأضاف قلوعية، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية (وات)، ان الجهة شهدت خلال نفس الفترة تطورا في عدد الليالي المقضاة بنسبة ناهزت 139 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغت 1901785 ليلة مقضاة، مبينا أن طاقة الإيواء ناهزت ال40 بالمائة .

وأوضح أن السوق التونسية تحتل المرتبة الأولى تليها السوق الفرنسية ثم السوق الجزائرية، لافتا الى عودة بعض الأسواق الأوروبية على غرار السوق الألمانية والبريطانية نتيجة تضافر جهود كافة المتدخلين في القطاع السياحي خاصة على مستوى التأمين الذاتي داخل المؤسسات السياحية وخارجها

وأشار في هذا السياق، الى ان المنطقة السياحية ياسمين الحمامات تستقطب عديد الملتقيات الوطنية والافريقية والدولية وكذلك التظاهرات الرياضية، لافتا الى انطلاق عملية تفقد المؤسسات السياحية وتلافي النقائص المسجلة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحسين الخدمات المقدمة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية

من جهته، أكد المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج، تواصل تطور الأرقام والمؤشرات السياحية منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 20 أكتوبر الفارط حيث بلغ عدد الوافدين 650 ألف حريف بزيادة تقدر ب77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ونقص بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2019 التي تعتبر السنة المرجعية

وأبرز عودة الأسواق التقليدية على غرار السوق الفرنسية والانقليزية والكندية والبولونية والألمانية، مشيرا إلى عودة المؤتمرات والتظاهرات بمختلف أنواعها وخاصة منها الرياضية والتي تساهم في الترويج للجهة كوجهة سياحية