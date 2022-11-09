عاجل: اختفاء شاحنة لنقل الأموال بين البنوك بجهة الدندان..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ظهر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 بتعهيد أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات اختفاء شاحنة مخصصة لنقل الأموال بين البنوك وبداخلها مبلغ مالي يفوق 100 ألف أورو، وذلك بجهة الدندان.

وتفيد الأبحاث الأولية أن الشاحنة على متنها حارسان بالإضافة إلى السائق ولأسباب ما تزال محل بحث توقف السائق برهة بجهة الدندان ونزل الحارسان لقضاء شأن خاص قبل أن تعاود الشاحنة الانطلاق ومغادرة المكان إلى وجهة مجهولة وفق موزاييك.