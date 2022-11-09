صفاقس: أهالي منطقة الزوايد بمنزل شاكر يغلقون الطريق



عمد عدد من أهالي منطقة الزوايد التابعة لمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس إلى غلق الطريق الجهوية قرمدة في مستوى النقطة الكيلومترية 40 رفضا لمقترح تهيئة مصب وقتي للنفايات بمنطقتهم، كما رفضوا التفاوض مع والي الجهة الذي تنقّل إليهم ولكنه عاد أدراجه بسبب الصدّ.

وعبّر المحتجون عن غضبهم ورفضهم للمقترح المتمثل في تحويل مصب سابق للمرجين مهيّئ بوسائل العزل بسبب الصبغة الفلاحية للمنطقة المجاورة للمصب، وفق تقديرهم، مطالبين السّلط المركزية بالتدخل لفائدة منطقتهم المهمّشة وتحسين مؤشرات التنمية بدل تلويثها بالنفايات، بحسب قولهم.

من جهته، قال والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، في تصريح إعلامي، بعد عودته إلى مقر الولاية، أنّه توجّه إلى مخاطبة المحتجين باعتبار ان الطريق مقطوعة، وبعد تلقيه لدعوات من مستعملي طريق محتجزين في سيارتهم من هؤلاء المحتجين.

وأوضح الفخفاخ أنه وجد قبل الوصول إلى حيث يتجمع المحتجون بقرابة نصف كيلومتر مجموعة من الشبان واليافعين الذين تجمعوا إلى جانب أكداس من الحجارة، معبّرين عن رفضهم القطعي لمقترح تركيز مصب رغم أنه يبعد بين 4 إلى 5 كلم عن أقرب نقطة سكنية، وفق قوله.

وأفاد أن عددا من أصحاب الدراجات كانوا في ذهاب وإياب حول موكب الوالي، الذي كان مرفوقا بوحدة أمنية، في حركية غير طبيعية وتجييش وتوظيف لعناصر مأجورة لا علاقة لها بالدفاع عن الحق في البيئة، وتعطل كل الحلول المتوصل إليها لغايات انتخابية معلومة، بحسب رأيه.

واستنكر الوالي رفض الحوار، رغم المجهود الذي تقوم به السلطة الجهوية واللجنة الاستشارية المتكونة من خبراء وجامعيين، ورفض كل المقترحات والمبادرات، مشيرا إلى الرافضين للحوار لا يريدون حتى الاستماع يستمع للمقترح ولكل الضمانات التي يمكن أن يوفرها من الناحية البيئية والعلمية باعتباره صادرا عن كفاءات وخبراء، وفق تعبيره.