وزارة التربية تؤكد امكانية سحب عقود الانتداب بالنسبة لحاملي الإجازة التطبيقية والمعلمين النواب من موقع الوزارة

دعت وزارة التربية، الإربعاء في بلاغ لها، حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم دفعة 2022 والمتعاقدين المكلفين بتسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية دفعة سبتمبر 2022 من الذين لم يتسن لهم تسلم عقود الانتداب، إلى سحب أنموذج عن العقد الخاص بهم عبر الرابط: http//edunet.tn وتعميره بكامل الدقة وتعريفه بالإمضاء.

ويتوجب على المعنيين بالبلاغ بإيداع العقد إما مباشرة لدى مصالح المندوبية الجهوية للتربية المعين بها أو لدى المؤسسة التربوية مركز التعيين وذلك نظير وصل تسلم في الغرض أو إرساله على العنوان الالكتروني التالي: contrat@edunet.tn

وكانت وزارة التربية أكدت في بلاغ لها أمس الثلاثاء، أنّها تولّت إرسال عقود تسوية لوضعية حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها.

ونبهت الى أنه بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.