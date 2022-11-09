توننداكس يواصل اتجاهه نزولا في إقفال الإربعاء

تراجع توننداكس بنسبة 0،4 بالمائة في إقفال، الإربعاء، وبلغ مستوى 8186،4 نقطة وسط معاملات لم يتجاوز حجمها 2،8 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وعاد أفضل أداء لسهم سلكوم وزاد سعره بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند مستوى 3،290 دينار. وكانت المبادلات على السهم ضعيفة ولم تتخط قيمة ألفي دينار.

وظهر سهم “بي ايتش بنك” من بين الأسهم الأفضل آداء خلال الحصّة. وزادت قيمته، أيضا، بنسبة 4،4 بالمائة لتصل إلى 2،150 دينار. وقد سجل السهم تطوّرا بنسبة 48 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وواصل سهم شركة صنع المشروبات بتونس انحداره إذ فقد 1،4 بالمائة من قيمته وبلغ سعر 13،800 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 162 ألف دينار.

وتصدر سهم الاتحاد الدولي للبنوك قائمة الاسهم الاكثر نشاطا على مستوى حجم المعاملات بعد جذبه مبادلات بقيمة 416 ألف دينار. وأنهى السهم حصّة، الإربعاء، على تراجع بنسبة 0،2 بالمائة وبلغ مستوى 23،390 دينار.