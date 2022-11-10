برشلونة يتطلع لضم إيمريك لابورت نجم مانشستر سيتي العام المقبل

أفادت صحيفة سبورت بيبل الإنجليزية امس الأربعاء بأن لاعب مانشستر سيتي إيمريك لابورت ظهر كخيار انتقال جديد لنادي برشلونة الإسباني لضمه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل خاصة أن عملاق البطولة الكتالونية يبحث عن مدافع مركزي جديد.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يبحث بالفعل عن مدافع اخر بعد أن لعب نجمه السابق جيرارد بيكيه مباراته الأخيرة للنادي الإسباني هذا الأسبوع.

وتابعت أن الأولوية الواضحة كبديل لبيكيه في كامب نو هي مدافع أتلتيك بلباو وإسبانيا الحالي إنيجو مارتينيز، باعتباره انتقالا مجانيا محتملا خاصة أن عقده الحالي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

ويمكن لبرشلونة أن يحاول الدفع من أجل صفقة منخفضة التكلفة خلال فترة الانتقالات المقبلة في جانفي، ولكن إذا تعقّدت الأمور، فمن المقترح الن أن يكون أيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي هو خطتهم البديلة.

وحقق فريق برشلونة انتصارا ثمينا على مضيفه أوساسونا بنتيجة 2-1، في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر البطولة الإسبانية لكرة القدم.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الليجا الإسبانية بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الوصيف والذي سيواجه قادش غد الخميس، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز السادس.