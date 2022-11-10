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احتياطي تونس من النقد الأجنبي يعادل مائة يوم توريد..

2022/11/10 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

أظهرت بيانات نشرها،البنك المركزي التونسي عن تراجع حجم الاحتياطي الصافي من النقد الاجنبي إلى مستوى يعادل 100 يوم توريد، قبل اقل من شهرين عن نهاية السنة.
وبيّنت البيانات اليومية المنشورة مساء امس على الموقع الرسمي للبنك ان ذلك الاحتياطي يقدر بـ22326 مليون دينار.
وشدد البنك المركزي على ان هذه البيانات “وقتية”.
وكان حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية لدى البنك يعادل قبل نحو سنة تحديدا 121 يوما من التوريد ولكن حجمه كان اقل من احتياطات اليوم 9 نوفمبر 2022 وكانت في حدود 20400 مليون دينار.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة مستوى 23633،5 مليون دينار في ختام السنة المحاسبية 2021.

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