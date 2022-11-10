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استقالة جماعية للهيئة المديرة للنادي الافريقي..

2022/11/10 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

قرر رئيس وأعضاء الهيئة المديرة للنادي الإفريقي المُجتمعين اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، تقديم استقالتهم الجماعية.
وأعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي، في بلاغ لها، أن الاستقالة تأتي تَبعا للنتائج الرياضيّة الأخيرة المُخيبة للآمال، وفي إطار تحمل المسؤولية التاريخية للنادي.
كما أكدت الهيئة المستقيلة إلتزامها بضمان إستمرارية التسيير اليومي للنادي على وتيرته العادية إلى حين تَسليم الأمَانة.
ووفق البلاغ، فسيتم الإعلان تِباعا عن خارطة الطريق القادمة عملا بأحكام القانون الأساسي المنطبق للنادي الإفريقي.
وجاءت هذه الاستقالة عقب انسحاب الفريق من كأس الكنفدرالية الافريقية، بعد هزيمته يوم أمس أمام يونغ افريكنس التنزاني (0-1) في حمادي العقربي برادس في اياب الدور التمهيدي الثاني مكرر.

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