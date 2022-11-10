متابعة-هذا ما قاله الغنوشي خلال استنطاقه في قضية “انستالينغو”..#خبر_عاجل

في متابعة لمستجدات التحقيق مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي الذي بات يعرف بقضية شركة “انستالينغو والتي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي اكد الغنوشي أنّ القضية “زائفة” مثل القضايا الأربعة التي واجهته سابقا، وإن التهم الموّجهة ضدّه “مُفتعلة..

ونفى الغنوشي وفق ما نقلته اذاعة جوهرة اف ام علمه بشركة “انستغالينغو” قائلا إنه سمع بها منذ 10 أيام فقط، مضيفا القول “يبدو أن تسميتها منسوبة لستالين، وفي كل الحالات ماعناش ستالين في تونس”.