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أزمة البطاطا: فلاح من غار الملح يفجرها ويكشف سبب غلائها واختفائها من الأسواق..#خبر_عاجل

2022/11/10 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

كشف “فلاح” بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت في حديث مع “المصدر” اليوم الخميس ان فقدان مادة البطاطا وغلائها يعود الى عدة أسباب أبرزها القانون الاخير الذي يمنع تخزينها في المخازن مما ادى الى تلف اطنان منها بالاضافة الى انه ليس موسمها الآن وفق تعبيرن.

واكد في السياق ذاته ان المحتكرين او ما يسمى بالسماسرة الذين يقومون بشراء البطاطا من الفلاح هم سبب غلاء البطاطا وارتفاع سعرها الى 3500 و 4000 مليم مشيرا الى انهم يشترون كلغ البطاطا من الفلاحة ب2500 مليم ويبيعونه فيما بعد باكثر من 3500 مليم وفق تعبيره.

كما اكد المصدر ذاته ان جل الفلاحة في غار الملح يبيعون انتاجهم من البطاطا لسماسرة ولا يتم نقلها لسوق الجملة وفق قوله.

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