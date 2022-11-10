الاعتداء على أمنيين بالقصاب: هذا ما قرره القضاء في حق المعتدية وشقيقيها..

صدرت مساء امس، أحكام بالسجن عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، في حق 5 اطراف متورطين في حادثة الاعتداء على أمنيين بمستشفى القصّاب وفق ما أكدته الناطقة الرسمية بإسم سندس النويوي في تصريح اليوم الخميس لإذاعة الديوان.

وقد قضت الدائرة المذكورة بالسجن سنتين في حق امرأة وشقيقيها وهم في حالة فرار مع الاذن بالنفاذ العاجل، من اجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي، و6 أشهر في حق شخص آخر، فيما حُكم على طفل بشهرين مع النفاذ العاجل وايداعه بالاصلاحية.

يشار إلى ان حادثة الاعتداء، تعرض على اثرها احد الأمنيين الى الطعن على مستوى البطن وفق المصدر ذاته