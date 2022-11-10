بنزرت: تواصل عمليات البحث عن اربعة اشخاص اصيلي منزل بورقيبة ما زالوا مفقودين بسواحل منطقة راس انجلة

اكد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم والي بنزرت سمير عبد اللاوي، تواصل عمليات البحث عن المفقودين الاربعة بسواحل منطقة راس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية، بعد ان تعرض مركب مجموعة من الاشخاص اصيلي معتمدية منزل بورقيبة لحادث انقلاب خلال محاولتهم اجتياز الحدود البحرية عبر رحلة غير نظامية في اتجاه السواحل الايطالية بمنطقة سيدي البشير براس انجلة

واوضح المصدر ذاته انه تم منذ اخطار السلط الجهوية والامنية بغرق المركب، تفعيل اعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة من خلال تنظيم حملات دورية مشتركة من قبل مصالح الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، للبحث عن خمسة مفقودين من المجموعة ، وتم العثور على جثمان احدهم وتسليمه لعائلته.

ويجري البحث من قبل اعوان وغواصي الحرس البحري والحماية المدنية والبحرية الوطنية، عن المفقودين الاربعة بحضور عدد من اسرهم ومشاركة تلقائية من قبل متطوعين، مع تواصل اعمال البحث في المحيط الساحلي والبحري من قبل بقية المصالح الامنية المتداخلة .

يذكر ان مصالح الحرس البحري ببنزرت تمكنت في ذات الاطار من انقاذ 10 اشخاص من بين ذات المجموعة من الغرق، وانتشال جثة شخص اصيل منطقة الدويرة بمنزل بورقيبة .