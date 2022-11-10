كاس العالم 2022 : منتخب السنغال يتلقى ضربة اخرى باحتمال غياب عبدو ديالي عن مونديال قطر



تلقي المنتخب السنغالي ضربة موجعة جديدة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر (20 نوفمبر- 18 ديسمبر) بعد الاصابة التي تعرض لها لاعبه الدولي عبدو ديالو خلال عمليات الاحماء مع فريقه لايبزيغ.

وكان السنغال قد تعرض لضربة موجعة سابقة بإصابة ساديو ماني نجم بايرن ميونخ في قدمه, خلال مباراة فيردر بريمن يوم الثلاثاء, وهناك شكوك كبيرة حول امكانية التحاقه بمنتخب أسود التيرانغا في المونديال.

وذكرت صحيفة “بيلد”الألمانية أن الدولي السنغالي عبدو ديالو تعرض لإصابة خلال عمليات الإحماء مع فريقه لايبزيغ قبل خوض مباراة فرايبورغ أمس الاربعاء وإنتهت بفوز الأول 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة البطولة الالمانية.

ومن المقرر أن يخضع عبدو ديالو إلي فحوصات طبية, من أجل تحديد طبيعة اصابته وامكانية الإنضمام إلي قائمة المنتخب السنغالي من عدمها.

وينافس منتخب السنغال في المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم 2022, رفقة منتخبات قطر وهولندا والإكواتور. وسيكشف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال يوم غد الجمعة عن قائمة أسود “التيرانغا” التي سيخوض بها منافسات كأس العالم 2022 في قطر.