درجات الحرارة لهذه الليلة..

يكون الوضع الجوي خلال هذه الليلة وصباح يوم الغد الجمعة 11 نوفمبر ملائما لظهور الضباب بالشمال والجهات الشرقية للبلاد

وينتظر أن يكون الضباب محليا كثيفا خاصة قرب السواحل وبالمنخفضات وبالمناطق المحاذية للسدود والغابات مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 200 مترا

ومن المتوقع أن يتقشع هذا الضباب تدريجيا من الساعة التاسعة صباحا

أما أجواء هذه الليلة فتتميز ببعض الأمطار الضعيفة والمحلية بالجنوب الشرقي وصحو متوقع ببقية الجهات

وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل و البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب

وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 13 و18 درجة بالمناطق الغربية وتكون بين 18 و23 درجة شرق البلاد