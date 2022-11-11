زغوان: توقف نشاط المركب الثقافي أبوالقاسم الشابي لاكثر من سنتين

يشهد المركب الثقافي أبو القاسم الشابي بزغوان منذ شهرجويلية 2020 تاريخ غلقه توقفا تاما لأنشطته بسبب تداعي بعض أجزاء بنايته للسقوط وتهرئة شبكتي الكهرباء والماء وتجهيزات دورة المياه، تأثر بموجبه النشاط الثقافي بمدينة زغوان، وعرفت مختلف التظاهرات التقافية اضطرابا ملحوظا على مستوى التنظيم والإقبال الجماهيري.

وبسبب توقف نشاط المركب الثقافي، لجأ أهل القطاع إلى فضاءات أخرى لا تتوفر فيها الإمكانيات التقنية والركحية لاحتضان العروض الموسيقية والمسرحية وغيرها من الفنون خاصة خلال المهرجانات الصيفية وأيام الإبداع الأدبي والأيام الثقافية الطلابية التي غالبا ما تشهد إقبالا جماهيريا واسعا، وظل هذا الوضع لأكثر من سنتين، دون اتحاذ أية اجراءات عملية لتهيئته .

وذكر مدير المركب بلال بوهريرة لـ”وات” أنه كان لغلق المركب الثقافي تداعيات سلبية على القطاع الثقافي عموما خلال فترة الغلق حيث تقلصت الأنشطة وفترت الحركية الثقافية، وبين ان قلة الإمكانيات على المستوى الجهوي حالت دون تدارك هذا الوضع وهو ما استوجب تدخل وزارة الإشراف التي رصدت اعتمادا بقيمة 800 ألف دينار لإعادة تهيئة المركب بكافة عناصره،

ولفت بوهريرة الى ان إنجاز أشغال هذا المشروع وغيره من مشاريع البنية التحتية للقطاع الثقافي سيمثل محور جلسة عمل ستعقد نهاية الشهر الجاري بين ممثلي مندوبية الثقافة والإدارة الجهوية للتجهيز بزغوان