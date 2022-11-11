كأس العالم قطر 2022: انطلاق منافسات بطولة كأس حكام الفيفا

انطلقت منافسات بطولة كأس حكام الفيفا التي تستضيفها ملاعب نادي قطر بإشراف الاتحاد الدولي للعبة بالتعاون مع مؤسسة “دوري نجوم قطر”.

وتقام البطولة على هامش تربص الحكام المشاركين في كأس العالم قطر 2022 ، الذي يشهد اختبار جاهزية الحكام العملية للمباريات، في إطار الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالحكام.

وتشارك في بطولة كاس الحكام فرق البطولة القطرية.

وتشهد البطولة التي تختتم يوم 26 نوفمبر الجاري دخول التكنولوجيا الحديثة، التي سيتم تطبيقها لأول مرة في كأس العالم قطر 2022 ، ومنها تقنية “نصف آلية” لكشف التسلل، وهي تقنية تهدف إلى تسريع قرارات الحكام وتوثيقها.

يشار الى أن 36 حكماً و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو، سيشارك في إدارة مباريات المونديال