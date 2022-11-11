المنستير: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستأنف حكما ابتدائيا للمحكمة الإدارية بإعادة أحد المترشحين بالجهة إلى سباق الانتخابات التشريعة

استأنفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير بشأن قبول الطعن في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير برفض ملف أحد المترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 وفق ما أفادت به وات اليوم رئيسة هذه الهيئة جميلة الشطيطي.

وأضافت أنّ الهيئة الفرعية سبق لها تلقي خمسة طعون وقع رفض أربعة طعون منها شكلا مشيرة إلى أنّ الهيئة تلقت مجموع 71 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية 2022 قبلت منها 56 ترشحا ورفضت 15 مطلبا آخر حسب النتائج الأولية.

وبيّنت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير أنّ 22 نوفمبر الجاري هو آخر أجل للإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية وذلك بعد صدور الأحكام الاستئنافية المتعلقة بالطعون.

وكانت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير تلقت تسعة طعون متعلقة بالترشحاح إلى الانتخابات التشريعية 2022 بولايتي المنستير والمهدية من بينها 5 طعون خاصة بالهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير وقع رفض ثمانية منها شكلا مع قبول طعن واحد راجع بالنظر إلى هيئة المنستير تقدم به رئيس جمعية رياضية بولاية المنستير وفق ما أفاد به اليوم الجمعة رئيس وحدة الاتصال في المحكمة الإدارية عماد الغابري وكالة تونس افريقيا للانباء وات .

ويشارك من جهة أخرى وضمن الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة كلّ من المكوّن الجهوي والمكلف بالشؤون القانونية وأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير في دورة تكوينية حول الحملة الانتخابية بتونس العاصمة تتواصل يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

وسيقع انتداب 96 عونا لمراقبة الحملة الانتخابية بالجهة من بينهم 8 من المنسقين الجهويين الراجعين بالنظر إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير والذين سيؤدي جميعهم اليمين أمام قاضي الناحية بالمنستير حتى تكون لهم صبغة الضابطة العدلية التي تمكنهم من تحرير محاضر قانونية حسب جميلة الشطيطي.

وتشارك الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير يوم 23 نوفمبر الجاري في ملتقي جهوي بالقيروان تنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول بقية مراحل المسار الانتخابي بمشاركة الهيئات الفرعية والمجتمع المدني وفق رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.